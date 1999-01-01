Сайт знакомств для серьезных отношений "Найти Пару"

18-21 год
Юлия ( 1 фото)
20, Москва, Московская область
Ищу: мужчину (25-35 лет)
Влад (1 фото)
20, Москва, Московская область
Ищу: девушку
Лера (1 фото)
19, Москва, Московская область метро Киевская
Ищу: парня
Мария (1 фото)
19, Астрахань, Астраханская область
Ищу: парня (20-25 лет)
Анна (10 фото)
20, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ищу: парня (20-25 лет)
Руслан (1 фото)
19, Москва, Московская область
Ищу: девушку
Федя (3 фото)
18, Москва, Московская область
Ищу: девушку
Элина (3 фото)
20, Москва, Московская область
Ищу: парня (20-25 лет)
Поиск

Зарегистрироваться за 1 сек.
22-26 лет
Мария ( 1 фото)
25, Москва, Московская область
Ищу: мужчину (25-35 лет)
Сара (1 фото)
24, Москва
Ищу: девушку (20-25 лет)
Дима ( 1 фото)
25, Санкт-Петербург,
Ищу: девушку (25-35 лет)
Татьяна (1 фото)
26, Улан-Удэ, Бурятия
Ищу: мужчину (30-45 лет)
Александр (1 фото)
25, Москва, Московская область
Ищу: девушку (20-25 лет)
Марина (1 фото)
22, Сосновоборск, Красноярский край
Ищу: мужчину (25-35 лет)
Алексей Хаустов (1 фото)
24, Мытищи, Московская область
Ищу: девушку (25-35 лет)
Elena (1 фото)
23, Москва, Московская область
Ищу: парня (25-35 лет)
Марина (19 фото)
22, Москва
Ищу: Мужчину
Зарегистрироваться за 5 сек.
27-31 год
Мария ( 1 фото)
31, Андреевка, Московская область
Ищу: мужчину (30-45 лет)
Артем (5 фото)
30, Заинск, Татарстан
Ищу: девушку
Эля (4 фото)
31, Москва
Ищу: мужчину (25-35 лет)
Анна ( 1 фото)
29, Уфа, Башкирия
Ищу: мужчину (25-35 лет)
Анастасия (5 фото)
30, Москва, Московская область
Ищу: мужчину (30-45 лет)
Катерина (1 фото)
31, Москва, Московская область
Ищу: мужчину
Зарегистрироваться за 5 сек.
32-36 лет
Татьяна (1 фото)
36, Челябинск, Челябинская область
Ищу: мужчину (30-45 лет)
Егор Игоревич ( 2 фото)
32, Москва,
Ищу: девушку (25-35 лет)
Алексей ( 1 фото)
33, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ищу: Девушку
Ольга ( 1 фото)
33, Одинцово, Московская область
Ищу: парня (30-45 лет)
Dim ( 1 фото)
35, Санкт-Петербург,
Ищу: девушку (25-35 лет)
Поиск

Зарегистрироваться за 1 сек.
37-41 год
Игорь ( 1 фото)
38, Москва, Московская область
Ищу: девушку (25-35 лет)
Светлана (1 фото)
37, Нижний Новгород, Нижегородская область
Ищу: мужчину (30-45 лет)
Жанна (1 фото)
40, Санкт-Петербург,
Ищу: мужчину (30-45 лет)
Алексей (1 фото)
37, Москва, Московская область
Ищу: женщину (30-45 лет)
Дмитрий (1 фото)
38, Санкт-Петербург,
Ищу: женщину (30-45 лет)
Семён (1 фото)
38, Москва, метро Митино
Ищу: девушку (30-45 лет)
Инна (1 фото)
38, Москва,
Ищу: мужчину (30-45 лет)
Бронислав (1 фото)
41, Москва, метро Шаболовская
Ищу: девушку (30-45 лет)
Зарегистрироваться за 5 сек.
42-46 лет
Иван (1 фото)
45, Москва, Московская область
Ищу: девушку
Светлана (1 фото)
46, Санкт-Петербург
Ищу: мужчину (от 45 лет)
Эля ( 1 фото)
43, Москва, Московская область
Ищу: мужчину (от 45 лет)
Светлана ( 1 фото)
44, Москва
Ищу: мужчину (от 45 лет)
Виталий (1 фото)
42, Санкт-Петербург,
Ищу: девушку (30-45 лет)
Зарегистрироваться за 1 сек.
47-51 год
Валентина (1 фото)
48, Владимир, Владимирская область
Ищу: мужчину
Валентина (1 фото)
48, Санкт-Петербург,
Ищу: мужчину (от 45 лет)
Поиск

Зарегистрироваться за 5 сек.
52-56 лет
Elena ( 1 фото)
52, Санкт-Петербург
Ищу: мужчину (от 45 лет)
Ольга ( 1 фото)
54, Волгоград, Волгоградская область
Ищу: мужчину (от 45 лет)
Виктор ( 1 фото)
52, метро ВДНХ
Ищу: женщину (от 45 лет)
Мария ( 1 фото)
55, Самара, Самарская область
Ищу: мужчину (от 45 лет)
57-70 лет
Алексей ( 1 фото)
68, Москва, Московская область
Ищу: женщину (от 45 лет)
Olga ( 1 фото)
60, Санкт-Петербург,
Ищу: мужчину (от 45 лет)
Зарегистрироваться за 1 сек.
Почему мы лучшие среди сайтов знакомств
Последние созданные анкеты
Курбан Тошпулатов ( 1 фото)
55, Тихвин, Ленинградская область
Ищу: женщину (от 45 лет)
Бек ( 1 фото)
42, Нальчик, Кабардино-Балкарская
Ищу: девушку (25-35 лет)
Пётр ( 1 фото)
24, Москва, Московская область
Ищу: девушку
Альбина ( 1 фото)
18, Нефтекамск, Башкортостан
Ищу: парня (20-25 лет)
Оксана ( 1 фото)
23, Салават, Башкортостан
Ищу: парня (20-25 лет)
Кирилл ( 1 фото)
30, Москва, Московская область
Ищу: девушку (25-35 лет)
Камила ( 1 фото)
30, Стерлитамак, Башкортостан
Ищу: парня (25-35 лет)
Ева Мартин ( 1 фото)
39, Владимир, Владимирская область
Ищу: мужчину (от 45 лет)
Анатолий ( 1 фото)
32, Чебоксары, Чувашская
Ищу: девушку (25-35 лет)
Александр Зубков ( 2 фото)
50, Домодедово, Московская область
Ищу: женщину (30-45 лет)
Андрей ( 1 фото)
50, Краснозаводск, Московская область
Ищу: женщину (30-45 лет)
Анна Часовских ( 1 фото)
38, Калининград, Калининградская область
Ищу: мужчину (30-45 лет)
Мария ( 1 фото)
36, Великий Новгород, Новгородская область
Ищу: мужчину (30-45 лет)
Игорь Владимирович ( 1 фото)
39, Уфа, Башкортостан
Ищу: женщину (30-45 лет)
ВЛАДИМИР КОКОРЕВ ( 1 фото)
50, Георгиевск, Ставропольский край
Ищу: девушку (30-45 лет)
Виктор Руднев ( 1 фото)
55, Новомосковск, Тульская область
Ищу: женщину (30-45 лет)
Leo ( 1 фото)
26, Омск, Омская область
Ищу: девушку
дмитрий ( 1 фото)
44, Красноармейск, Московская область
Ищу: женщину (30-45 лет)
Поиск

Зарегистрироваться за 1 сек.

Сайт знакомств для серьезных отношений "Найти Пару"

Мы лучшие!
Мы за отношения, находите друг друга влюбляйтесь и делайте это с самым лучшим сайтом знакомств в России.
Мы удобные!
Функционал проекта разработан специально для людей и чтобы было комфортно!
Мы бесплатные!
Основные функции naytiparu.ru - бесплатные, платный - лишь дополнительный сервис!

Наш сайт бесплатных знакомств - это прекрасная возможность найти своего человека и обрести любовь, выйти замуж за достойного мужчину или жениться на порядочной женщине. Интересное онлайн общение плавно перетекающее в более близкое и уже реальное соединение двух сердец.

Знакомства только для серьезных отношений - именно это наша цель, тут можно познакомиться с девушкой или с парнем, найти своего будущего жениха и невесту. Анкеты у нас можно смотреть без регистрации, но зарегистрировавшиеся пользователи получают дополнительные преимущества и некоторые бесплатные бонусы.

Преимущества - для брака и создания семьи

Преимуществ много:
  1. Можно узнать человека, даже не зная его в реальности;
  2. Можно реально познакомиться с мужчиной или женщиной из другого города или найти красивую девушку или симпатичного парня в другой части своего же города;
  3. Бесплатно большой выбор анкет и претендентов;
  4. Можно сначала пообщаться в чате;
  5. Перед свиданием можно узнать друг друга получше;
  6. Можно посмотреть фото и только потом решать, а стоит ли продолжать общение;

Если вы не знаете где реально можно познакомиться со взрослым человеком для брака и дружбы - то приходите к нам!

Наш сайт бесплатно помог уже многим найти своего мужчину, найти хорошую девушку и свободную женщину.

У нас познакомиться очень просто - достаточно лишь выразить свою симпатию понарвившемуся человеку через комплименты. И у вас уже романтическая история, которая плавно перетекает в брачные отношения и создание семьи.

На один два раза тоже вариант - есть и такие люди. Но как показывает практика - здесь тоже может завязаться что-то серьезное , не стоит ставить на этом крест. Все начинается всегда с первого(одного) раза! Многие люди хотят познакомиться просто для забавы, чтобы развлечься.

Сайтам знакомств заменить реальное общение очень трудно, хотя у многих с этого все начинается. Сначала приятное общение в чате, а потом и общение в реале. Парни у нас ищут девушек для женитьбы, женщины мужчин - для дружбы и замужества. Влюбляйтесь, радуйтесь, веселитесь!

У нас Вы можете найти девушку или молодого человека...создавайте семьи, заводите теплые и приятные отношения, каждый день радуйтесь, любите друг друга и развлекайтесь.

Знакомьтесь в любом возрасте, если вам 20, 25, 30 лет, 40 и 50, 60 и 70 и для пожилых - все могут найти себе любимого и любимую, свою духовную вторую половинку и кровиночку!

Серьезность отношений определяется доверием друг к другу, пониманием ответственности - в этом случае люди ценят партнера, дорожат им и мечтают о совместном будущем.

Поиск анкет
Поиск по сайту
Обратная связь





Партнерская программа    
Меню сайта


Города    
Интересное    
Куда сходить    
Рейтинг красавиц и красавчиков    
Что значит    
Спрашивай    
Рейтинг (внутренний)    
Совместимость по дате рождения    
Сервисы    
Вопрос - Ответ    
Регистрация
О нас

Copyright © 1999-2020 - naytiparu.ru - Лучший сайт знакомств для серьезных отношений в России.

У нас вы найдете новых друзей, реальные связи с девчонками и парнями. Познакомиться с девушками или с мужчиной для брака и с/о - проще у нас - наш сервис создан для Вас - для того, чтобы Вы смогли найти свою любовь. Общайтесь, смотрите фото, объявления - смело пишите друг другу и счастье не заставит себя долго ждать.
Копирование материала возможно только с указанием активной ссылки.

Политика конфиденциальности